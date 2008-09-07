Інтерпол святкує ювілей

85-річний ювілей святкує одна з найвідоміших правоохоронних організацій світу - Інтерпол.

Її попередницею була Міжнародна комісія кримінальної поліції. Її утворили у 1923 році на конгресі у Відні. Організація існувала до 1938 року. А після війни - поновила роботу, уже під новою назвою Інтерпол. Штаб-квартира організації знаходиться у Відні. Основні завдання організації, яка має представництва у 180-ти країнах - це координація роботи правоохоронців. Передовсім для боротьби зі злочинністю неповнолітніх, контрабандою, наркотиками, фальшивомонетниками та тероризмом. Україна вступила до Інтерполу як частина СРСР у 1990 році. А за два роки - вже як окрема держава. У 1993-му році було створено українське бюро Інтерполу.

5 канал