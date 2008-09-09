Кріль заявляє, що Жванія пропонував йому працювати на Тимошенко

Народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), лідер політичної партії «Єдиний Центр» Ігор КРІЛЬ заявляє, що колега по фракції Давид ЖВАНІЯ пропонував йому працювати у команді лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив учора під час прес-конференції у Тернополі.

“У грудні минулого року ЖВАНІЯ мені казав: “Игорь, бросайте ЮЩЕНКО, идем к ТИМОШЕНКО”. Але я не хочу кидати ЮЩЕНКА. Я ніколи не буду працювати на ТИМОШЕНКО, бо вона в моєму розумінні сповідує антиукраїнську політику, зв’язавшись через МЕДВЕДЧУКА з Росією”, – сказав І.КРІЛЬ.

“Антиконституційні законопроекти внесли у парламент ПОРТНОВ, ЛАВРИНОВИЧ – близькі особи до Віктора МЕДВЕДУЧКА... Ми здогадуємося, на чию догоду вони це роблять... Подивіться на кроки цих політиків – і ви все зрозумієте”, – зазначив лідер ЄЦ.

На його думку, зараз в Україні повторюється ситуація, яка вже мала місце в українській політиці. “Колись МЕДВЕДЧУК уже знімав ЮЩЕНКА-прем’єра і заявляв, що той ніколи не стане Президентом. Тоді у нього прапором був ЯНУКОВИЧ, тепер – ТИМОШЕНКО. Більш витонченіший прапор, але більш цинічний”, – вважає І.КРІЛЬ.

При цьому він назвав нинішнє протистояння у Верховній Раді апогеєм боротьби двох політичних векторів – проукраїнського і антиукраїнського.