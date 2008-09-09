Мотоцикліст розбився на швидкості 385 кілометрів на годину

Мотоцикліст розбився на смерть на швидкості 385 кілометрів на годину, намагаючись встановити світовий рекорд швидкості на 500-кубовому двоциліндровому двотактному мотоциклі. Як повідомляє AFP, 49-річний Кліф Галіт (Cliff Gullett) з штату Монтана не справився з керуванням під час одного з тестових заїздів на соляній рівнині Бонневілль в 185 кілометрах від Солт-Лейк Ситі (США).

Швидкісні тести в Бонневіллі проводяться з 1896 року, але широку популярність ця рівнина здобула тільки в 1935 році, після того, як тут встановив декілька світових рекордів швидкості англійський гонщик Малькольм Кемпбелл (Malcolm Campbell). Соляна рівнина Бонневілль є дном пересохлого озера і займає площу 412 квадратних кілометрів.

Лента.ру