ДТП у Києві: травмувалися 14 пасажирів автобуса

У Києві в дорожньо-транспортній аварії травмовано 14 пасажирів автобуса.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася вчора, 8 вересня, о 23.20 на вулиці Глибочицькій. Водій автобуса "ISUZU A091", рухаючись в напрямку вул. Артема, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на дерево.

У транспортному засобі перебувало 20 пасажирів, з яких 14 отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Як зазначили в ДАІ, за попередніми даними, причиною дорожньо-транспортної пригоди може бути перевтома і, відповідно, неуважність водія. Адже, незважаючи на 22-річний водійський стаж, на момент скоєння ДТП він перебував за кермом одинадцяту годину.

Триває розслідування.