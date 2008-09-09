Ющенко в Парижі (фоторепортаж)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочий візит до Франції і відбув до України.

Як повідомляв УНІАН, у Франції В.ЮЩЕНКО брав участь у роботі ХІІ саміту Україна-ЄС. У ході саміту сторони, зокрема, домовилися, що нова посилена угода буде мати назву “Угода про асоціацію”. У спільній декларації щодо цієї Угоди, схваленій на саміті, йдеться, що «Угода про асоціацію… полегшить поглиблення наших відносин в усіх галузях, посилить політичну асоціацію та економічну інтеграцію між Україною та ЄС через запровадження взаємних прав та обов’язків».

За словами В.ЮЩЕНКА, велику увагу у новій посиленій угоді буде приділено галузевій співпраці, особливу увагу буде зосереджено на створенні зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. Президент висловив переконання, що у другому півріччі 2009 року “Угода про асоціацію” між Україною та Європейським Союзом буде підписана.

Він також зазначив, що під час саміту сторони домовились замінити План дій Україна-ЄС на новий інструмент співпраці.

Також у ході саміту ЄС висловив готовність розпочати діалог з Україною щодо умов запровадження безвізового режиму.

Україна та ЄС також домовилися співпрацювати для спрощення підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН