На новому автозаводі в Черкасах складатимуть три моделі вантажівок

Корпорація «Богдан» планує до кінця 2009 року запустити CKD-виробництво (дрібновузлове складання) вантажних автомобілів на своєму заводі в м. Черкаси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент корпорації “Богдан” Олег СВИНАРЧУК під час відкриття в Черкасах нового заводу з виробництва вантажівок.

За його словами, інвестиції у налагодження на заводі CKD-виробництва становитимуть 50 млн. доларів.

Він також зазначив, що корпорація не планує до 2012 року займатися виробництвом великотоннажних авто через високу конкуренцію з боку російських та українських підприємств.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні корпорація «Богдан» ввела в експлуатацію автомобільний завод з виробництва вантажних автомобілів в м. Черкаси проектною потужністю 15 тис. автомобілів на рік.

Завод створено на базі TOB «Богдан-Спецавтотехніка», що входить до складу корпорації «Богдан».

На виробничих потужностях нового підприємства будуть виготовлятися три моделі вантажівок: дві середньотоннажні - ISUZU NQR71P/R (пізніше при зміні модельного ряду Isuzu їй відповідатиме NPR75L-KL/LL) та NMR85L, а також малотоннажна - ISUZU NLR85AL.

Інвестиції в організацію виробництва склали майже 100 млн. грн.