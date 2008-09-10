На новому автозаводі в Черкасах складатимуть три моделі вантажівок
"Богдан" шукає конкурентні ніші
Корпорація «Богдан» планує до кінця 2009 року запустити CKD-виробництво (дрібновузлове складання) вантажних автомобілів на своєму заводі в м. Черкаси.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент корпорації “Богдан” Олег СВИНАРЧУК під час відкриття в Черкасах нового заводу з виробництва вантажівок.
За його словами, інвестиції у налагодження на заводі CKD-виробництва становитимуть 50 млн. доларів.
Він також зазначив, що корпорація не планує до 2012 року займатися виробництвом великотоннажних авто через високу конкуренцію з боку російських та українських підприємств.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні корпорація «Богдан» ввела в експлуатацію автомобільний завод з виробництва вантажних автомобілів в м. Черкаси проектною потужністю 15 тис. автомобілів на рік.
Завод створено на базі TOB «Богдан-Спецавтотехніка», що входить до складу корпорації «Богдан».
На виробничих потужностях нового підприємства будуть виготовлятися три моделі вантажівок: дві середньотоннажні - ISUZU NQR71P/R (пізніше при зміні модельного ряду Isuzu їй відповідатиме NPR75L-KL/LL) та NMR85L, а також малотоннажна - ISUZU NLR85AL.
Інвестиції в організацію виробництва склали майже 100 млн. грн.