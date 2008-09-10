У Кривому Розі УАЗ протаранив маршрутку з 13-ма пасажирами

На Дніпропетровщині, в м. Кривий Ріг, водій автомобіля “УАЗ 3741” виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом “ГАЗ 322132”, в якому перебувало 13 пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП обидва водії, пасажир автомобіля “УАЗ” та двоє пасажирів мікроавтобуса “ГАЗ” отримали тілесні ушкодження.