У Кривому Розі УАЗ протаранив маршрутку з 13-ма пасажирами
13:43, 10 вересня 2008Разное
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Четверо людей травмовано
На Дніпропетровщині, в м. Кривий Ріг, водій автомобіля “УАЗ 3741” виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом “ГАЗ 322132”, в якому перебувало 13 пасажирів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП обидва водії, пасажир автомобіля “УАЗ” та двоє пасажирів мікроавтобуса “ГАЗ” отримали тілесні ушкодження.
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