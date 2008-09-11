Експерти назвали топ-10 найрезонансніших подій серпня

Експерти називають найрезонанснішою подією серпня поїздку Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Тбілісі у розпал російсько-грузинського конфлікту і підтримка Україною Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ.

Про це йдеться в переданому УНІАН рейтингу резонансних подій України, підготовленому Комунікаційною групою PRT спільно з дослідницьким центром «Елвісті» і компанією «Моніторинг ЗМІ України».

Більш як 100 незалежних провідних експертів з різних сфер діяльності в номінації «Політика» топ-10 найбільш резонансних подій» на перше місце рейтингу поставили події, пов`язані з російсько-грузинським конфліктом, і загострення, у зв`язку з ним, взаємовідносин України і Росії.

На другому місці, на думку експертів, - вдалий виступ Української збірної на Олімпіаді в Китаї.

Далі в «політичній» десятці експерти розташували події таким чином: скандал навколо зв`язків прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з Росією; загибель в ДТП депутата Верховної Ради від фракції "Блок Литвина» Михайла Сироти; введення нових правил про перебування Чорноморського флоту Росії на території України; проведення військового параду в честь 17-ї річниці Незалежності України; повторний розгляд Апеляційним судом скарги Давида ЖВАНІІ з приводу підробки документів для отримання ним українського громадянства; модифікація системи голосування в сесійному залі парламенту; порушення кримінальної справи Генеральною прокуратурою України щодо посадовців Міжнародного аеропорту "Київ"; наполягання БЮТ про звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ.

У повідомленні наголошується, що першою «ластівкою» політичної підтримки Україною Грузії стало скорочення поставок українського м`яса до Росії на 300 тисяч тонн. Але, як прогнозують фахівці, тиск Росії може посилитись з основних економічних питань найближчим часом.

Перша десятка подій серпня в номінації «Економіка»: збільшення Кабміном авансової допомоги для постраждалих від паводку в Західній Україні; допомога уряду Ю.ТИМОШЕНКО Грузії в розмірі 30 млн. грн.; зниження урядом податкових відрахувань для забудовників житла; підписання В.ЮЩЕНКОМ Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України»; встановлення Кабміном закупівельного мінімуму на зерно; розслідування АМКУ необгрунтованого виставляння заборгованості споживачам "Київенерго"; скорочення поставок українського м`яса до Росії на 300 тис. тонн.; запуск у роботу "Укрнафтою" найпотужнішої нафтової свердловини в Україні; пропозиція Мінекономіки створити «Українську компанію страхування експорту»; затримання контрабанди радіотехніки і одягу на 1 млн. дол.