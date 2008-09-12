Ющенко збирається до Червоненка на ралі

Сьогодні, 12 вересня, в Ялті (Крим) відбудеться урочисте відкриття ралі Prime Yalta Rally-2008.

Як передає кореспондент УНІАН, Prime Yalta Rally є етапом Кубка Європи та Кубком Президента України. Автогонки в Ялті відбуваються вже вчетверте.

Ралі відбудеться в Ялті, а також на трасах біля гори Ай-Петрі та на трасах біля Алушти. Звивистим дорогам гірського Криму дали високу оцінку фахівці Міжнародної автомобільної федерації. У змаганнях візьмуть участь професійні гонщики з країн Європи і найкращі ралійні екіпажі України.

Як очікується, спеціальним гостем ралі стане фінський спортсмен, якого називають найрезультативнішим гонщиком XX сторіччя, Томмі МЯКІНЕН.

Крім перегонів, підготовано розважальну програму. Зокрема, очікуються виступи Ottawan, Світлани ЛОБОДИ, «Ляпіса Трубецького» та інших. На набережній Ялти планується відкриття «Алеї зірок», де переможці перегонів залишатимуть свої відбитки.

В неділю, 14 вересня, планується, що Президент Віктор ЮЩЕНКО огляне в Ялті швидкісну ділянку Prime Yalta Rally-2008.

Нагородження переможців перегонів відбудеться 14 вересня.

Організаторами ралі виступили проект "Червоненко racing", Автомобільна федерація України та ін.