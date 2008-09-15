Бразилія планує побудувати 50-60 АЕС

Бразилія протягом 50 років планує побудувати від 50 до 60 атомних електростанцій (АЕС), заявив міністр енергетики Бразилії Едісон Лобао в інтерв`ю місцевим ЗМІ. "Ситуація в Болівії свідчить про те, що ми повинні продовжувати розвивати свою ядерну програму", - зазначив Е.Лобао і додав, що будівництво нових АЕС може початися вже в квітні 2009 р., передає Associated Press.

Напередодні болівійська газова компанія Transierra повністю припинила постачання газу до Бразилії через вибух на трубопроводі. За словами представників компанії, нині ведуться ремонтні роботи, проте досі незрозуміло, коли постачання поновляться. 11 вересня на газопроводі в Болівії стався вибух. Як заявив глава болівійської державної енергетичної компанії Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Сантос Рамірес, в організації вибуху звинувачуються учасники акцій протесту, які виступають проти політики президента країни Ево Моралеса. За словами С.Раміреса, вони збільшили тиск у трубі до граничного рівня, що призвело до вибуху.

Болівійська Transierra щодня постачає до Бразилії 14 млн. куб. м газу. Бразилія з Болівії одержує половину свого газу - 30 млн. куб. м на день.

У серпні ц.р. президент Бразилії Луїс Ігнасіо Лула да Сілва оголосив про намір уряди країни побудувати 4 атомних електростанції, крім зупиненої АЭС Angra 3. Повідомлялося, що нові АЕС будуть збудовані до 2014 р.: дві в північно-східному районі Бразилії, ще дві - в південно-східному, де вже є три атомні електростанції Angra.