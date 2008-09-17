На презентацію прапора Мазепи прибуде король Швеції

1 жовтня 2008 року в Національному музеї історії України відбудеться урочисте представлення відреставрованого гетьманського прапора Івана Мазепи.

Про це повідомив голова ради Фонду інтелектуальної співпраці “Україна – ХХІ століття” народний депутат (фракція БЮТ) Богдан ГУБСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Б.ГУБСЬКИЙ зазначив, що проект реставрації унікальної пам’ятки національної історико-культурної спадщини – гетьманського прапора І.Мазепи – здійснено за ініціативи і під почесним патронатом прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

“Юлія Володимирівна ініціювала проект реставрації прапора під час відвідування Харківського історичного музею у серпні 2007 року (на той час Ю.ТИМОШЕНКО ще не була прем’єр-міністром – УНІАН). Клейнод був у жахливому стані – на останній стадії руйнації – і потребував проведення негайних робіт з відновлення та покращання умов зберігання”, - розповів Б.ГУБСЬКИЙ.

Він також поінформував, що реставрація прапора здійснювалася протягом року у Національному музеї у Кракові (Польща) із залученням польських, українських, російських та італійських фахівців-науковців.

За словами народного депутата, 1 жовтня в урочистій презентації відновленого клейнода візьмуть участь голова уряду України та Король Швеції. Також відбудеться відкриття українсько-шведської виставки, присвяченої 300-річчю воєнно-політичного союзу обох держав.

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