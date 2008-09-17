МВС купило для Буковини 13 машин УАЗ-Хантер

03:11, 17 вересня 2008
Разное
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Спеціально для гірської місцевості

13 службових автомобілів «УАЗ Хантер» на суму майже на 1 мільйон гривень закупило Міністерство внутрішніх справ для правоохоронців Буковини.

Як передає кореспондент УНІАН, ключі від автомобілів вручив службовим екіпажам начальник УМВС у Чернівецькій області Георгій ПРОСКУРНЯК.

За його словами, по службовій автомашині «УАЗ Хантер» отримав кожен з 13 районних відділів міліції Буковини. «Вартість одного такого авто становить 75 тисяч гривень. Наші правоохоронці вважають, що марка машини вибрана вдало для умов Буковини, і нові авто ефективно працюватимуть навіть в умовах гірських районів», - сказав начальник УМВС області.

За словами Г.ПРОСКУРНЯКА, нові «УАЗи» підсилять автопарк буковинської міліції, яка досі використовує багато автомобілів, термін експлуатації котрих давно закінчився.

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