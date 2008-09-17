Європа розчарована ріпаковим біопаливом

Європейські депутати мають намір обмежити роль біопалива першого покоління (біодизель, біоетанол) в програмі розвитку поновлюваних енергоресурсів на користь, зокрема, вітряної, сонячної та водневої енергії, зазначають французькі ЗМІ.

Виробництво біопалива першого покоління нині досягло 15 мільйонів тонн. Організація економічного розвитку і співпраці оголосила цього літа, що економічна доцільність екологічного палива буде сумнівною, якщо позбавити його публічної підтримки, яку мали виробники. Тривалий час воно вважалося менш шкідливим для довкілля, ніж паливо з нафти. Тепер учені в цьому сумніваються.

У дебатах з проблем клімату Комісія з промисловості і енергетики при Європейському парламенті затвердила завдання до 2020 року підвищити мінімум до 10% частку поновлюваних енергоресурсів в загальному об`ємі палива, що його споживають транспортні засоби. Слідом за депутатами за таке рішення проголосували представники 27 європейських країн-членів Ради Європи. Головуюча в Раді Франція сподівається на остаточне ухвалення "директиви" до кінця року.

Європейський парламент стурбований високими цінами біопалива першого покоління, яке вже не вважається безпечним для довкілля, депутати також висловлюють сумніви в його економічній життєздатності. Наразі біопаливо становить 3% того, що потрапляє в паливні баки європейців. Європарламент тепер висловлюється за електромобілі і біопаливо так званого "другого покоління", одержане з дерева, соломи (целюлозний напрям) і водоростей.

Європейські депутати хотіли б встановити проміжну планку в 5% до 2015 року для поновлюваних енергоресурсів. Для багатьох європейських держав це здається надто жорсткою вимогою. Європейський парламент схиляється до планки в 4% до 2015 року і в 6% - до 2020 року.