На місці ДТП загинув інспектор ДАІ

На Львівщині під час виконання службових обов’язків загинув інспектор ДАІ, ще один був травмований

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, інцидент стався учора, 16 вересня о 15:10 на 573 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Бродки Миколаївського району Львівщини.

Водій автомобіля "Audi-A3", рухаючись в напрямку м. Львів, не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням і здійснив наїзд на перешкоду (металеве транспортне огородження на роздільній смузі), після чого збив двох інспекторів дорожньо-патрульної служби, які робили заміри проїжджої частини під час оформлення ДТП, перебуваючи біля цього огородження на роздільній смузі.

Ділянка автошляху, на якій працювали інспектори, була огороджена сигнальними конусами і загороджувальною світлоповертаючою стрічкою, також були встановлені дорожні знаки: "Оформлення ДТП" і "Об`їзд перешкоди".

Унаслідок ДТП один з інспекторів (1976 р. н.) від отриманих травм загинув на місці події, інший (1981 р. н.) отримав тяжкі тілесні ушкодження й госпіталізований до Миколаївської райлікарні.

Свідок інциденту повідомив, що чоловік, який перебував за кермом «Audi», покинувши автомобіль на місці ДТП, зник у невідомому напрямку.

«Встановлено власника «Audi», зараз проводяться заходи щодо пошуку особи, яка знаходилася за кермом автомобіля... За даним фактом вже порушено кримінальну справу, ведеться слідство», - повідомив УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Д.ХАРЧУК.