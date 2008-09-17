"Тойота" зіткнулася з автобусом: є загиблий і поранені

Вчора о 8.15 у Харківській області на автодорозі Київ-Харків" автомобіль "Тойота Камрі" зіткнувся з автобусом "БАЗ-АО7923".

Від потужного удару автобус перекинувся, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Внаслідок ДТП один пасажир автобуса загинув, ще 24 пасажири цього ж транспортного засобу і водій "Тойоти" отримали тілесні ушкодження. Серед травмованих - шестирічна дитина.