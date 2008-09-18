У Києві заборонять паркуватися "ялинкою"

Комунальне підприємство «Київдорсервіс» протягом місяця має встановити у Києві дорожні знаки, які передбачають заборону паркування під кутом до краю проїзної частини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на розпорядження мера столиці.

Відповідне рішення ухвалене з метою забезпечення регулярності руху громадського транспорту і подолання заторів на дорогах.

Розпорядження забороняє паркування під кутом на дорогах міста, окрім випадків де це не заборонено правилами дорожнього руху.

Контроль за дотриманням нововведення в столиці покладено на КП «Київтранспарксервіс», якому доручено не допускати паркування «під кутом» на дорогах з двостороннім рухом, які мають дві і менше смуги для руху в одному напрямку, окрім випадків такого паркування з частковим чи повним заїздом на тротуар.

Розпорядженням також передбачено, що при будівництві нових доріг, реконструкції чи зміні руху на існуючих дорогах столиці будуть передбачені місця для паркування, зокрема і під кутом до проїжджої частини, але лише за певних умов. Зокрема, при влаштуванні заїзних «кишень», заниженні бортового каменю проїжджої частини і тротуарів, а також враховуючи ширину проїжджої частини, інтенсивність руху транспортних засобів, наявність маршрутів руху громадського транспорту, смуг для руху маршрутних засобів тощо.

У мерії переконані, що реалізація розпорядження допоможе зменшити кількість заторів на дорогах Києва на 35 %, покращить пропускну спроможність вулиць на 18 %, за рахунок розширення проїжджої частини зменшиться кількість ДТП на 12%.