Тимошенко в Москві (фоторепортаж)

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко і прем`єр-міністр Росії Володимир Путін в Москві 2 жовтня домовилися про підписання контрактів на постачання газу між НАК «Нафтогаз» і ВАТ «Газпром» без посередників.

Про це Тимошенко заявила на прес-конференції з російським колегою.

Такий варіант відносин, за словами Тимошенко, визначений підписаним цього дня нею і Путіним Міжурядовим меморандумом про співпрацю в газовій сфері.

«Ми домовилися про те, що сторони вітають встановлення з 1 січня 2009 року прямих довгострокових відносин між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» щодо постачань газу до України в обсягах, що забезпечують баланс газу для споживачів України».

Під час зустрічі президента Росії Дмитра Медведєва з прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко обговорювалися досягнуті домовленості щодо економічної співпраці, в тому числі і в енергетичній сфері. Також обговорювалася поточна політична ситуація на Україні та підходи до формування Європейської системи безпеки, повідомила прес-служба Кремля.

Сама Юлія Тимошенко каже, що з Президентом Росії обговорювалися питання переважно економічного характеру. "Усі зустрічі, які у мене були в Росії, на 90% були присвячені вирішенню проблеми забезпечення України природним газом", - наголосила вона.

Фото Олександра Прокопенка і Романа Цимбалюка / УНІАН