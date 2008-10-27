ДТП у Миколаївській області: двоє людей загинули, троє - травмовані

У Миколаївській області легковик врізався у дерево: загинуло двоє і травмовано троє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, увечері 26 жовтня біля села Красне Березанського району Миколаївщини, на автошляху Одеса-Мелітополь, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та скоїв зіткнення з деревом.

Внаслідок аварії загинули 2 осіб, ще троє із травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані.

Всього за добу на території України зареєстровано 175 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули 35 і травмовано 217 людей.