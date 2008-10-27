У Донецькій області за два дні загинули 5 людей та травмовані 50

За минулі вихідні (25-26 жовтня) на автодорогах Донецької області було здійснено 141 дорожньо-транспортну подію, 5 осіб загинули і 50 осіб отримали травми.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Донецької області, за вихідні в області було здійснено 6 ДТП, із місць здійснення яких водії зникли.

За вказані дні співробітниками ДАІ було виявлено понад 4200 фактів порушень правил дорожнього руху, зокрема виявлено 190 водіїв, які керували автомобілями і мотоциклами в нетверезому стані, 961 факт перевищення швидкості руху.

Загалом із початку року в Донецькій області було здійснено 5772 ДТП, в яких загинули 609 осіб і 7281 отримали травми, зазначили в управлінні.