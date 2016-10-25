Круглий стіл "Розпродаж активів банків-банкротів по-новому. Перші враження"

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

Чого очікує ФГВ від запровадження нової системи продажу майна збанкрутілих банків?

Чи дозволить нова система уникнути корупції і зловживань?

Що саме буде продаватися? Які найцікавіші лоти?

Як розпродають залогове майно в приватному банківському бізнесі?

Перші результати роботи ФГВ з ProZorro.Продажі.

Учасники круглого столу:

Юлія Берещенко, голова Департаменту консолідованих продаж та управління активами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

Олексій Соболєв, керівник «Прозорро. Продажі»;

Руслан Чорний, шеф-редактор шеф-редактор інформаційної агенції «ФінКлуб».

Модератор круглого столу: Андрій Яницький, редактор відділу «Економіка» LB.ua

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