Круглий стіл "Розпродаж активів банків-банкротів по-новому. Перші враження"
25 жовтня (вівторок) 2016 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Розпродаж активів банків-банкротів по-новому. Перші враження".
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання до обговорення:
Чого очікує ФГВ від запровадження нової системи продажу майна збанкрутілих банків?
Чи дозволить нова система уникнути корупції і зловживань?
Що саме буде продаватися? Які найцікавіші лоти?
Як розпродають залогове майно в приватному банківському бізнесі?
Перші результати роботи ФГВ з ProZorro.Продажі.
Учасники круглого столу:
Юлія Берещенко, голова Департаменту консолідованих продаж та управління активами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
Олексій Соболєв, керівник «Прозорро. Продажі»;
Руслан Чорний, шеф-редактор шеф-редактор інформаційної агенції «ФінКлуб».
Модератор круглого столу: Андрій Яницький, редактор відділу «Економіка» LB.ua
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадування у новинах про цей захід про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.
Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)