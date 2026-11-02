Коли Україна може отримати винищувачі Gripen від Швеції: Ігнат назвав терміни

Також він повідомив, що є домовленості зі Швецією і про отримання версії Eco винищувачів Gripen.

Україна очікує, що в першій половині 2027 року отримає літаки Gripen від Швеції. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Відповідаючи на запитання, коли обіцяні винищувачі Gripen від Швеції можуть надійти в Україну, Ігнат зазначив, що це вже не обіцянки, а задокументовані речі. За його словами, ці літаки вже мають бути в першій половині 2027 року.

За словами речника Повітряних сил, льотчики, які проходять навчання, "позитивно сприймають ці літаки". Крім того, багато пілотів в Україні хочуть на літати на них.

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"Зараз ми очікуємо цю першу передачу, яка має відбутися. Це буде версія літаків, які вже були у використанні, тобто C/D, тобто версія Charlie Delta. Але уже є домовленості із Королівством Швеція про те, що наступні нові покоління версії Eco, маю на увазі Gripen, теж будуть доступні для нашої держави", - сказав Ігнат.

Він повідомив, що цей літак доволі непоганий, невибагливий і має дуже гарні характеристики:

"І, відповідно, льотна година цього літака є доволі-таки економічна. Тому дуже подобається цей літак. Я не можу зараз сказати, коли саме і як, але, звісно, що ми очікуємо не лише сам літак, але й ракети до нього, тому що літак без ракети нічого не буде вартий. Потрібне озброєння".

Літаки Gripen

Як повідомляв УНІАН, проєкт Gripen стартував у 1980-х роках для потреб ВПС Швеції. Основною ідеєю була можливість швидкого реагування в умовах потенційної війни з СРСР. Потрібен був універсальний літак для перехоплення, ударів по наземних цілях та ведення розвідки, здатний працювати з погано підготовлених або коротких злітно-посадкових смуг і навіть з автомобільних доріг.

Загалом літак Gripen класифікується як винищувач 4 (ранні версії) та 4,5 (пізні версії) покоління. Фактично він є конкурентом F-16, але зі своїми особливостями.

Gripen є одномоторним багатоцільовим винищувачем. Версії C/D мають максимальну швидкість близько 2 махів (понад 2,1 тисячі км/год), бойовий радіус – приблизно 800–1300 км залежно від місії та озброєння. Літак оснащується турбореактивним двигуном Volvo RM12, створеним на базі американського General Electric F404.

Однією з головних особливостей Gripen є низька вартість експлуатації та швидке обслуговування. За даними Saab, повторна підготовка літака до вильоту займає менше 10 хвилин для місій перехоплення та менш як 20 хвилин для ударних місій. При цьому обслуговування може виконувати невелика група техніків.

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