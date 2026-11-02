РФ почала бити по Україні новою 'Герберою': в ГУР розкрили, що вміє цей дрон

Противник застосовує збільшену версію з бойовою частиною вагою до 25 кг.

Російські війська почали використовувати модернізований безпілотник "Гербера-2", який може долати до 1200 км, саме такий виявили на узбережжі Балтійського моря в Польщі - Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило його 3D-модель, дані про конструкцію та електронні компоненти на порталі War&Sanctions.

Як повідомляє пресслужба ГУР, спочатку "Гербери" розробляли як хибні цілі для виснаження української протиповітряної оборони, перші модифікації виконували розвідувальні функції або використовувалися як дрони-камікадзе.

"Противник суттєво доопрацював безпілотні апарати "Гербера", які спочатку розроблялися як хибні цілі для перевантаження протиповітряної оборони. Перші версії мали модифікації "Розвідник" та "Камікадзе", але залишалися доволі простими й недорогими апаратами", - розповіли у ГУР.

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Йдеться, що вони мали відносно просту конструкцію та були недорогими. Однак згодом їхнє обладнання почало наближатися до оснащення значно дорожчих безпілотників типу "Герань". Зокрема, на них встановлюють навігаційні системи "Комета", mesh-модеми та камери на гімбальних підвісах.

"Нещодавно ворог почав застосовувати збільшену версію "Гербери", - підкреслюють розвідники.

Йдеться, що нова збільшена версія має розмах крил три метри та фюзеляж завдовжки 2,6 метра. Завдяки паливному баку об'ємом 63 літри її заявлена дальність польоту сягає 1200 км. Усередині бак розділений на окремі секції, що має забезпечувати стабільність безпілотника під час маневрів.

Апарат оснащений двоциліндровим двотактним двигуном, який фактично є половиною двигуна від "Герані-2". Його виробництво локалізували в російській Алабузі.

У дослідженому ГУР зразку виявили осколково-фугасну запалювальну бойову частину ОФЗБЧ-10 вагою 10 кг, а також окремі мішки із запалювальною сумішшю. Водночас, за заявленими російською стороною характеристиками, "Гербера-2" здатна нести бойову частину масою до 25 кг.

Електронне обладнання дрона включає оновлений польотний контролер, 12-канальну систему "Комета", mesh-модем китайської компанії Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd та новий блок обробки відео "Сосиска". Останній створений на базі китайського мікрокомп'ютера Coke Pi.

"Досліджений зразок мав подвійну IP-камеру, закріплену на фюзеляжі над паливним баком і призначену для виявлення перехоплювачів. Також встановлено наявність версій із курсовими IP-камерами та камерами з трьохосьовими підвісами", - йдеться у повідомленні.

Серед компонентів "Гербери-2" найбільше деталей китайського виробництва – вісім. Ще чотири компоненти виготовлені американськими компаніями.

У ГУР зазначають, що збільшення запасу пального та дальності польоту може свідчити про розширення географії застосування цих безпілотників за межі України. Саме "Герберу-2" із бойовою частиною виявили в середині вересня на узбережжі Балтійського моря в Польщі.

Світ безпілотників: останні новини

Нагадаємо, 15 вересня невідомий безпілотник наблизився до американської бази протиракетної оборони в Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі. Йшлося, що, замість того, щоб знешкодити або збити його, військові зателефонували на номер екстреної служби 112.

Міністерство оборони Польщі підтвердило інформацію про проліт дрона поблизу американського військового об’єкта – у відомстві запевняли, що виявлений об’єкт був цивільним безпілотним апаратом, який не становив загрози для бази та весь час перебував під наглядом військових систем протиповітряної оборони.

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