Круглий стіл "Протистояння Росії і демократичного світу: поточне положення"
27 жовтня (четвер) 2016 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Протистояння Росії та демократичного світу: поточний стан».
Питання, винесені на обговорення:
Чергові удари по репутації Росії в міжнародній спільноті: звинувачення в бомбардуванні гуманітарного конвою і житлових кварталів у Сирії, доповідь слідства у справі катастрофи MH17, резолюція ПАРЄ: чи змінили вони ставлення населення і політичних еліт Заходу до РФ?
Інформаційний і політичний вплив Росії в демократичних країнах: які контрходи готує Росія у відповідь на репутаційні удари? Які сили готові підтримати Росію на Заході? Чи посилять найближчим часом «друзі Росії» свій вплив на політику демократичних країн?
Український аспект протистояння Заходу і Росії: яку роль відіграє Україна в протистоянні? Яке місце відводять нинішні і потенційні західні лідери проблемам російської агресії на Донбасі й анексії Криму у своїй зовнішній політиці?
Яка ймовірність переходу конфлікту Росії з демократичними країнами в «гарячу стадію»? Яких форм може набути таке протистояння? Чим це загрожує Україні?
Учасники круглого столу:
Георгій Логвинський, народний депутат України, заступник голови постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;
Олексій Лещенко, віце-президент Інституту Горшеніна;
Олександр Сушко, науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва;
Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова.
Організатор круглого столу: Інститут Горшеніна
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