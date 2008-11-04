Начальник київського метро отримав догану за черги в касах

Начальнику КП "Київський метрополітен" Петру МІРОШНИКОВУ мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ оголосив догану за незадовільну організацію переходу метрополітену на нові тарифи і зобов’язав у найкоротші терміни усунути недоліки та забезпечити нормальну роботу метро, продаж жетонів та різнотермінових проїзних квитків.

Як повідомляє прес-служба КМДА, у Колл-центрі були зафіксовані численні скарги киян і гостей міста у зв’язку з великими чергами біля кас метрополітену, затори на станціях метро у години пік.

Як повідомляв УНІАН, з сьогоднішнього дня, 4 листопада, введено в дію нові тарифи на проїзд у міському пасажирському транспорті загального користування, які збільшені в 3-4 рази.

У зв’язку з цим в обіг були введені нові жетони на метро та нові талони на проїзд у наземному транспорті. Біля кас вранці на багатьох станціях метро виникли великі черги.

Інформацію про підвищення тарифів з 1 листопада озвучив в п’ятницю, 31 жовтня, вдень перший заступник голови КМДА Денис БАСС. Тоді начальник столичного метро П.МІРОШНИКОВ та гендиректор КП «Київпастранс» Микола ЛАМБУЦЬКИЙ заявили, що не бачили розпорядження про нові тарифи на проїзд у Києві і не можуть через це надати якихось коментарів. Водночас ввечері того ж дня у КМДА був організований брифінг, на якому П.МІРОШНИКОВ повідомив, що знає лише про орієнтовну дату введення нових тарифів – 4 листопада.

Саме ж розпорядження про нові ціни на проїзд було підписано ввечері 30 жовтня.