Круглий стіл: "Підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі: торжество соціальної справедливості чи популізм?"

31 жовтня (понеділок) 2016 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Підвищення мінімальної заробітної плати в два рази: торжество соціальної справедливості чи популізм?».

Питання, винесені на обговорення:

Підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі – економічний чи політичний крок уряду?

Чи підтримає парламент такий крок Кабміну?

На що і на кого вплине настільки різка зміна розміру мінімальної заробітної плати? Які конкретні цифри і показники до неї прив'язані?

Як різка зміна розміру мінімальної зарплати позначиться на бюджеті країни?

Як різка зміна розміру мінімальної зарплати позначиться на малому, середньому і великому бізнесі? Яке відношення до цього кроку у роботодавців?

Який реальний вплив матиме підвищення мінімальної зарплати на купівельну спроможність і рівень життя українців?

Учасники круглого столу:

Андрій Рева, міністр соціальної політики України;

Борислав Розенблат, народний депутат України, член фракції БПП;

Вадим Івченко, народний депутат України, член фракції ВО "Батьківщина";

Наталя Шаповал, директор дослідницького департаменту Київської школи економіки (KSE);

Євген Капінус, заступник міністра фінансів України.

Модератор круглого столу: Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua

Організатор круглого столу: Інститут Горшеніна

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