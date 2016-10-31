Круглий стіл: "Підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі: торжество соціальної справедливості чи популізм?"
31 жовтня (понеділок) 2016 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Підвищення мінімальної заробітної плати в два рази: торжество соціальної справедливості чи популізм?».
Питання, винесені на обговорення:
Підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі – економічний чи політичний крок уряду?
Чи підтримає парламент такий крок Кабміну?
На що і на кого вплине настільки різка зміна розміру мінімальної заробітної плати? Які конкретні цифри і показники до неї прив'язані?
Як різка зміна розміру мінімальної зарплати позначиться на бюджеті країни?
Як різка зміна розміру мінімальної зарплати позначиться на малому, середньому і великому бізнесі? Яке відношення до цього кроку у роботодавців?
Який реальний вплив матиме підвищення мінімальної зарплати на купівельну спроможність і рівень життя українців?
Учасники круглого столу:
Андрій Рева, міністр соціальної політики України;
Борислав Розенблат, народний депутат України, член фракції БПП;
Вадим Івченко, народний депутат України, член фракції ВО "Батьківщина";
Наталя Шаповал, директор дослідницького департаменту Київської школи економіки (KSE);
Євген Капінус, заступник міністра фінансів України.
Модератор круглого столу: Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua
Організатор круглого столу: Інститут Горшеніна
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