У Черкасах пройшла друга Міжнародна конференція з питань зовнішньої реклами

Про це повідомляє офіційний портал Черкаської міської ради.

Уже другий рік поспіль вона збирає десятки провідних вітчизняних та міжнародних експертів у цій галузі, представників бізнесу й влади. У результаті групової роботи, напрацьовано спільні пропозиції, які надалі планують спрямувати до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Їх, на думку організаторів, варто враховувати під час підготовки змін до Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами та місцевих Порядків.

Ініціювали проведення такої конференції в черкаській мерії. За словами начальника відділу реклами та дизайну міського середовища Андрія Поліщука, Черкаси на рівні держави взяли на себе місію створити ефективну площадку для діалогу влади, бізнесу та громадськості задля пошуку та внесення позитивних змін в розбудову рекламної галузі в цілому.

– Напевно нашу мерію можна вважати трендсеттером із-поміж муніципалітетів у сфері зовнішньої реклами. Черкаси одні з перших розробили Схему розміщення зовнішньої реклами з урахуванням показників медіаефективності реклами, спільно з операторами рекламного ринку ми розробили Збірник типових спеціальних конструкцій, – підкреслив Андрій Поліщук. – Утім, нам ще є над чим працювати й звісно ж ми, зі свого боку, маємо забезпечити операторам стабільність, чіткі правила гри й у цілому послідовність дій.

Співорганізаторами конференції, як і в минулому році, виступила Асоціація операторів зовнішньої реклами України. Голова Асоціації Оксана Поліщукподякувала мерії міста за таку ініціативу і наголосила, що оператори готові до діалогу, вони чують міста, їх базові вимоги, хочуть розуміти і бачити їх розвиток та стратегію.

За її словами, тільки в зрозумілій довгостроковій стратегічній перспективі бізнес може вкладати гроші в дорогі сучасні носії. Реформування зовнішньої реклами повинне відбуватися не відокремлено – це складова частина міського простору.

– Ми часто наводимо приклад Європи. Одна і та ж компанія розміщує різні рекламні конструкції в Україні й у інших державах. Справа в тому, що умови, створені для розвитку ринку там, і умови тут – зовсім відрізняються. Хотілося б щоб саме умови роботи ми наближали до європейських, – підкреслила вона.

Лариса Булатова, голова Індустріального комітету зовнішньої реклами України, презентувала результати системної роботи по опису та впровадженню галузевих стандартів комітету, а також продемонструвала глосарій, який визначає основні терміни та опис ключових процесів в зовнішній рекламі.

– Ми системно працюємо над тим, щоб ООН було зрозумілим, прозорим і зручним медіа в плануванні та купівлі, а «картина світу» в усіх учасників процесу була однаковою», – зазначила Лариса Булатова та закцентувала, що будь-які зміни правил та порядків в державі чи в кожному окремому місті не повинні бути різкими і не прогнозованими. – Такий підхід руйнує ринок і, відповідно обмежує ресурси, які бізнес готовий вкладати в міста. Реформи мають бути системними та економічно обґрунтованими.

Власним досвідом упорядкування зовнішньої реклами під час конференції поділився й міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Зізнається, у своїй нинішній роботі керується двома принципами – закон та порядок. Це ж стосується і рекламного бізнесу. За його словами, кількість бордів у місті поступово вдається зменшити. Більше того – він переконаний, що це піде на користь безпосередньо й самим операторам зовнішньої реклами. Мовляв, більше носіїв не завжди рівноцінно підвищенню прибутку.

За його словами, коли став керівником міста взявся проводити численні зустрічі з представниками місцевого бізнесу задля пошуку ефективного рішення. Натомість жодна з них не принесла очікуваних результатів до поки до спільної роботи не долучилась Асоціація.

Олександр Сєнкевич подякував за сприяння та активну участь в реформуванні рекламної галузі Миколаєва Оксані Поліщук, голові Асоціації операторів зовнішньої реклами України. За словами очільника міста вони й надалі продовжать співпрацю в даному напрямку.

– Насправді, я не збираюся знищувати рекламний бізнес, оскільки без нього не зможуть розвиватися й інші напрямки, але нам слід розробити чіткі правила й дотримуватися їх, - підкреслив мер міста.

Досвідом інтеграції зовнішньої реклами в міський простір поділився знаний австрійський архітектор Франц Сам.

Франц підкреслив важливість коректного вибору місць розміщення рекламних конструкцій.

– Місто без інформації – джунглі. Реклама – це та інформація, що може як покращити міський простір так і нашкодити йому. Слід виважено ставитися до кількості та якості рекламних засобів, - зазначив Франц Сам.

Експерт також навів ряд прикладів, коли не тільки рекламний сюжет, а й місце розміщення рекламоносія несе певну інформацію, чим покращує сприйняття повідомлення.

Начальник відділу зовнішньої реклами в департаменті економічної політики Львівської міської ради Олена Хестанова розповіла, що шляхом перемовин із операторами зовнішньої реклами їм вдалося зберегти історичну частину міста. Нині вони розробили карту рекламно-містобудівного зонування Львова, яке передбачає чотири зони. Це центральна (зона ЮНЕСКО), історичного ареалу, транспортних вузлів і магістралей та остання – зона сучасної забудови. Зонування накладає певні обмеження щодо розміщення тих чи інших рекламних конструкцій.

– При розробці такого класифікатора бралися до уваги архітектурні, функціонально-планувальні та культурні чинники міського середовища, – зазначила вона. – Всі ми розуміємо, що стиль, матеріал та розмір рекламних носіїв можуть спотворювати враження від загальної забудови міста та закривати собою архітектурні об’єкти. Особливо негативним прикладом є розміщення конструкцій на дахах, бо це за собою тягне ще й пошкодження будівлі та хаотичне розміщення вивісок.

– Ті проблеми, які тут озвучувалися, характерні для багатьох міст, Черкаси – не виняток, – зазначив перший заступник міського голови Черкас Станіслав Овчаренко. – Але в багатьох питаннях, для прикладу, знесення чи «окультурення реклами», місцеве самоврядування, подекуди, обмежене. Для цього потрібні законодавчі зміни. Тим більше, що всі ми розуміємо, що реклама увійшла в наше повсякденне життя.

Під час третього блоку конференції, модератором якого виступила віце-президент Національної асоціації медіаторів України Владислава Каневська, учасники шляхом роботи в групах шукали та обговорювали підходи і завдання для ефективного розвитку зовнішньої реклами в країні в цілому та в кожному місті зокрема.

– Така робота дозволяє сторонам почути один одного, розібратися в позиції один одного, уникнути конфліктів та прийти до консенсусу, – зазначила Владислава.

В останньому, груповому блоці конференції взяли участь провідні архітектори та дизайнери, учасники ради Національної спілки архітекторів України, спілки дизайнерів України, міжнародні експерти, представники Києво-Могилянської Бізнес Школи, представники бізнес-асоціацій, операторів ринку та муніципалітетів різних міст України.

Результатом спільної роботи стало напрацювання тез ключових змін до законодавства, котрі будуть направлені до Верховної ради України та Кабінету міністрів України. А також розуміння того, що для реалізації реформи необхідно створити відкритий і публічний простір діалогу. Простір, в якому громадськість, експерти, бізнес і муніципалітети будуть обговорювати шляхи реалізації спільних рішень.