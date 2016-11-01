Подивись навколо: "1+1" і "Перша приватна броварня" запускають другий сезон проекту "Моя країна. Прекрасна і незалежна" в технології 360 °

Телеканал «1+1» і «Перша приватна броварня» продовжують відкривати найкрасивіші куточки України та запускають другий сезон унікального мультимедійного проекту «Моя країна. Прекрасна і незалежна», в якому покажуть нові кадри з використанням технології 360°, зняті з висоти пташиного польоту.

Перший сезон проекту отримав безліч позитивних відгуків: мільйони переглядів відео-сюжетів, тисячі фотографій від користувачів, сотні нових цікавих місць України, про які мало хто знав. Такий успіх надихнув ідеологів проекту, і робота над новими відео-історіями почалася ще до завершення першого сезону.

Цієї осені автори «Моєї країни» пропонують глядачеві подивитися навколо – адже для того, щоб побачити щось дивовижне і неймовірне, іноді досить просто обернутися. У другому сезоні творці проекту «Моя країна. Прекрасна і незалежна» звернулися до digital-тренду – зйомці 360°. Це дозволить інтернет-аудиторії самостійно обирати ракурс для перегляду локації: кожна відео-історія, розміщена на YouTube-каналі «Моя країна», платформі 1plus1.ua/kraina і соціальних мережах, буде супроводжуватися панорамними фото, які дозволять кожному користувачеві детально розглянути локацію з різних сторін.

«Технологія 360 ° — це технологія майбутнього, яке вже настало, - говорить один з ідеологів проекту, арт-директор телеканалу «1+1» Олексій Рєпік. —Можливість для користувача розглядати локацію зі зручного і цікавого йому ракурсу створює ілюзію присутності. Можна навіть сказати, що ми дозволяємо глядачеві подорожувати з нами по всіх локаціях, не відходячи від монітора. Окрім того – така «жива» фотографія захоплює і надихає. Ми дуже сподіваємося, що користувачі підхоплять нашу ініціативу, і будуть знімати панорамні фотографії самостійно – тому другий сезон проекту супроводжує слоган-хештег #ПОДИВИСЬНАВКОЛО».

Відео: https://youtu.be/QQAPfli57YM

«Протягом року в ефірі телеканалу «1+1», на інтернет-платформі 1plus1.ua/kraina і в соціальних мережах глядачі побачать ще 21 нову відео-історію про дивовижні місця України, — розповідає Максим Васильєв, директор з маркетингу «Першої приватної броварні». — У проекті з'являться як вже добре знайомі й улюблені туристичні місця, так і нові локації, про існування яких багато українців навіть не здогадувалися. Упевнений, що і в цьому сезоні наша команда разом з командою «1+1» зможе надихнути глядачів на нові подорожі рідною країною, а головне – побачити красу України навколо кожного з нас».

Нагадаємо, унікальний мультимедійний проект «Моя країна. Прекрасна і незалежна», який канал «1+1» реалізує спільно з «Першою приватною броварнею», стартував наприкінці 2015 року. В рамках проекту красиві куточки України були зняті з висоти пташиного польоту. Протягом року знімальна група каналу їздила країною, відкриваючи глядачеві недоступні раніше ракурси захоплюючих природних ландшафтів, архітектурних і історичних пам'ятників та індустріальних об'єктів. На digital-платформі проекту, де розміщені видовищні ролики від «1+1», українці також розповіли свої історії про улюблені локації.