XІV Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє» відбудеться 8 - 10 листопада 2016 року (Київ, Броварський проспект, 15, Міжнародний виставковий центр, м. Лівобережна, павільйон №1, вхід 1А).

У форматі Форуму:

Галузева експозиція «ПЕК України»

Міжнародні спеціалізовані виставки:

«ЕНЕРГЕТИКА В ПРОМИСЛОВОСТІ-2016» - виставка високотехнологічної продукції широкого застосування в промисловості: енергетичне, електротехнічне обладнання, світлотехніка, кабельно-провідникові вироби, прилади обліку і контролю енергоресурсів, IT-технології.

«МАЙНІНГ ІНДАСТРІ ЕКСПО-2016» - виставка вугільної і гірничодобувної промисловості, яка ознайомить з новітніми зразками гірничо-шахтного, збагачувального обладнання, сучасними технологіями для проведення гірничих робіт.

«НАФТОГАЗЕКСПО-2016»: на виставці будуть представлені нафтогазопромислове обладнання, бурова техніка та інструмент, технології та обладнання для переробки, транспортування нафти і газу, контрольно-вимірювальна апаратура.

Ділова програма заходів об’єднає професійну спільноту для обговорення проблемних питань розвитку та функціонування сировинного та паливно-енергетичного комплексів, підвищення рівня енергетичної безпеки, ефективності постачання та споживання енергоресурсів, зменшення енерговитрат на виробництві.

Відвідування заходів – безкоштовне.

On-line реєстрація на сайті: www.iec-expo.com.ua