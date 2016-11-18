Укргазбанк та portmone.com запровадили новий сервіс миттєвих переказів готівки з картки через систему Welsend

Відтепер грошовий переказ у гривнях можна отримати просто, надійно та швидко у більш ніж 800 пунктах обслуговування клієнтів партнерської мережі Welsend у 170 містах України. Для того щоб отримати такий переказ, потрібно лише надати оператору документ, що посвідчує особу, та повідомити контрольний номер переказу, який генерується під час відправлення коштів.

Комісія за переказ складатиме 1% + 5 грн і списуватиметься з картки відправника разом із сумою самого переказу. Грошовий переказ можна здійснити на суму від 5 грн до 15 тис. грн.

Форма для здійснення миттєвого переказу готівки з картки на Welsend доступна на сайті Укргазбанку та на сайті платіжного сервісу portmone.com.