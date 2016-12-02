У п’ятницю 2-го грудня 2016 року в Києві відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція "Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення".

Місце проведення: Криштальна зала, 2-й поверх, готель “Київ”, вул. Грушевського 26/1.

Рестрація: 2.12.2016 від 9:00 до 11:00.

Початок конференції об 11:00.

У конференції візьмуть участь доктори і кандидати історичних наук, а також:

- Станіслав Кульчицький, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України Національної академії наук України,

- Володимир Сергійчук, професор, академік Академії наук вищої школи України,

- Василь Шкляр, письменник, політичний діяч,

- Володимир Василенко, доктор юридичних наук, професор,

- Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, академік Української академії наук,

- Олександр Палій, кандидат політичних наук,

- Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва,

- Антін Мухарський, письменник, телеведучий, засновник культурологічної платформи “Український культурний фронт”,

- та інші науковці, політологи і експерти.

Під час конференції відбудеться презентація книжки-збірника статей провідних українських науковців на тему історичної окупації України росіянами.

Телефон для довідок: (068) 982-9000.

Оргкомітет конференції: Павло Гай-Нижник, Олександр Палій, Іван Лозовий, Олесь Доній.