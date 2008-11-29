Губернатор пропонує вдале місце для площі Петлюри

Губернатор виступає за створення в Полтаві площі Петлюри

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ виступає за створення в Полтаві площі ім. Симона Петлюри. Про це він повідомив журналістам під час прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами губернатора, Полтавська облдержадміністрація направила відповідну пропозицію в мерію Полтави, проте відповіді поки немає. «Місто вирішило: давайте робити якісь нові площі, і зводити на них пам`ятники українським героям. Ми створили таку площу під час будівництва нової будівлі міського управління міліції. Ця площа знаходиться якраз біля сільгоспакадемії, в якій навчався Симон Петлюра. І запропонували міській владі зробити тут площу Петлюри, поставити йому пам`ятник. Це нова площа, вона дуже красива. Відповіді поки немає», – сказав В.АСАДЧЕВ.

При цьому він додав, що власті Полтави ніколи не виступають ініціаторами зведення пам`ятних знаків української культури. «Міська влада ніколи не виступала ініціатором української справи: ні у питаннях Голодомору, ні пам`ятника Мазепі, ні пам`ятника будь-якому українському героєві», – відзначив він.

Як повідомлялося, 23 травня 2007 року, в день роковин з дня народження Симона Петлюри, за ініціативою голови облдержадміністрації В.АСАДЧЕВА на місці майбутнього пам`ятника Петлюрі був встановлений пам`ятний камінь на його честь. Проте з протестами проти встановлення каменя і плакатами «Ні – Петлюрі» виступили близько 100 представників від КПУ і Партії регіонів. Комуністи намагалися звалити кам`яну стелу і перешкоджали відкриттю пам`ятного знаку. Група депутатів Полтавської міськради звернулися в обласний госпсуд з тим, щоб оскаржити рішення Полтавської облдержадміністрації про установку пам`ятного знаку на честь Петлюри. Суд визнав неправомірними дії Полтавської облдержадміністрації, оскільки вона не погодила з міською радою місце розташування пам`ятного знаку Петлюре. 10 серпня минулого року стелу, встановлену на честь Петлюри в Полтаві, невідомі облили червоною фарбою. 4 жовтня 2007 року, за рішенням Господарського суду в Полтавській області, пам`ятний камінь був демонтований.