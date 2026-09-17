Трамп пригрозив Європі 'серйозними митами' через дружбу з Канадою

Відносини США та Канади залишаються напруженими.

Президент США Дональд Трамп погрожує вжити заходів, якщо Європейський Союз прийме Канаду як асоційованого члена, повідомляє Politico.

16 вересня американський лідер заявив, що може відповісти "серйозними митами", якщо Канада інтегрується з ЄС до такого ступеня, який він вважатиме ворожим для США на тлі торговельної війни з північним сусідом. Він назвав "смішним" те, що Оттава може стати асоційованим членом, як це раніше того ж дня запропонувала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Канада – жахливий торговельний партнер. Якщо я вважатиму це хоч якимось ворожим актом, я введу дуже серйозні мита або припиню торгівлю з Європою багатьма товарами", – заявив Трамп.

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Він допустив модливість прийнятття співпраці Канади та ЄС, якщо вважатиме, що її було укладено з "добрими намірами", але попередив, що в іншому разі США можуть запровадити "дуже високі мита проти Європи".

Фон дер Ляєн вперше озвучила ідею зробити Канаду першим асоційованим членом ЄС у присутності прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Така пропозиція застала європейські столиці зненацька, а канадські лідери, схоже, дистанціюються від даної ідеї. Також залишається незрозумілим, що саме передбачав би статус асоційованого члена, зважаючи на те, що в законодавстві Євросоюзу такого статусу наразі не існує.

Заяви Трампа пролунали на тлі намагань Канади зменшити свою економічну залежність від США в умовах загострення торговельної війни між країнами. Карні закликав до створення "унікального альянсу" з ЄС, однак утримався від повної підтримки ідеї асоційованого членства. 17 вересня прем'єр Канади має виступити перед Європейським парламентом.

Тоговельна війна між США та Канадою – останні новини

8 вересня Канада ввела мита в розмірі від 15% до 50% на сотні товарів зі США. Це був крок у відповідь на мита США у розмірі 50% на канадські товари вартістю близько 20 мільярдів доларів, які набули чинності 22 серпня. До цього американські та канадські переговірники тижнями намагалися досягти угоди про зниження торговельної напруженості – проте угода розвалилася в останній момент.

В кінці серпня американскький президент Дональд Трамп заявив, що США нібито десятиліттями тягнула Канаду на собі, "але більше цього не буде". Він також назвав "клоунами" прем’єра канадської провінції Онтаріо Дага Форда та прем’єра країни Марка Карні.

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