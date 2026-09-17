Долар підскочив до максимуму з кінця липня, - Reuters

Євро опустився до мінімума за сім тижнів.

Долар в четвер, 17 вересня, досяг максимуму за сім тижнів. Зміцнення американської валюти відбулося на тлі підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою США, пише Reuters.

"Найбільша небезпека для долара США полягає в тому, що президент США Дональд Трамп найближчими тижнями знову посилить тиск на ФРС, що може призвести до поновлення сумнівів у незалежності центробанку. Однак сама ФРС зробила все можливе, щоб розвіяти ці сумніви", - заявив стратег Commerzbank Майкл Пфістер.

Наголошується, що ціни на нафту знизилися, продовживши падіння на тлі повідомлень про те, що Саудівська Аравія пропонує додаткові партії нафти через Оман. При цьому долар, як правило, виграє від зростання цін на нафту, оскільки економіка США менш уразлива до енергетичних потрясінь, ніж економіки інших великих країн. Так, нинішня ситуація негативно позначається на євро та єні.

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На цьому фоні індекс долара, який вимірює курс долара щодо кошика валют, досяг позначки 100,36 – максимального рівня з 31 липня.

У свою чергу, курс євро зріс на 0,14% - до 1,1481 долара після того, як досяг 1,1456 долара – мінімального значення за сім тижнів. Щодо японської валюти, то курс долара до ієни знизився на 0,41% - до 155,68.

Курс долара в Україні – останні новини

Курс долара в українських банках 17 вересня залишився без змін і становить у середньому 44,92 грн за долар. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за 44,44 грн. Водночас середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 7 копійок – до 51,87 грн за євро. В українських банках продати європейську валюту можна в середньому за 51,22 грн за євро.

Національний банк України встановив на 17 вересня офіційний курс долара на рівні 44,60 грн. Порівняно з попереднім днем гривня зміцнилася на 4 копійки.

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