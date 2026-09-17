Сили оборони уразили дві ворожі пускові установки С-400, які могли бити по Києву

Також українські захисники уразили місця запуску дронів загарбниками з окупованого Донецька.

У Брянській області Росії вдалося вразити дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400. Ракетами з цих установок російські загарбники, ймовірно, обстрілюють Київ.

Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, 16 вересня та в ніч проти 17 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російського агресора.

"У районі Вигоничів Брянської області РФ уражено дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400", - йдеться у повідомленні.

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Як відомо, російські загарбники обстрілюють Київ, у тому числі, з цих установок.

Крім того, у районі тимчасово окупованого міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника.

У Курахівці та Новій Мар’ївці на Донеччині, а також у Луганську уражено склади матеріально-технічних засобів окупантів.

Разом з тим, у Стрілковому Херсонської області та Дружному на Луганщині уражено райони зосередження живої сили противника.

"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває", - заявили у Генштабі.

Російська зброя проти України - що відомо

Раніше авіаексперт Анатолій Храпчинський заявив, що партнери обмежують Україну в даних, які могли б рятувати від С-400. Зокрема російські загарбники використовують такі класичні системи протиповітряної оборони як С-400 для завдання удару по Україні завдяки ефекту несподіванки.

Водночас у ніч проти 17 вересня ворог атакував Україну ракетами різного типу, у тому числі балістичними ракетами "Іскандер- М/С-400/KN-23" із Брянської та Воронезької областей РФ.

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