Сили оборони уразили дві ворожі пускові установки С-400, які могли бити по Києву

У Брянській області Росії вдалося вразити дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400. Ракетами з цих установок російські загарбники, ймовірно, обстрілюють Київ.
Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, 16 вересня та в ніч проти 17 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російського агресора.
"У районі Вигоничів Брянської області РФ уражено дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, російські загарбники обстрілюють Київ, у тому числі, з цих установок.
Крім того, у районі тимчасово окупованого міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника.
У Курахівці та Новій Мар’ївці на Донеччині, а також у Луганську уражено склади матеріально-технічних засобів окупантів.
Разом з тим, у Стрілковому Херсонської області та Дружному на Луганщині уражено райони зосередження живої сили противника.
"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває", - заявили у Генштабі.
Російська зброя проти України - що відомо
Раніше авіаексперт Анатолій Храпчинський заявив, що партнери обмежують Україну в даних, які могли б рятувати від С-400. Зокрема російські загарбники використовують такі класичні системи протиповітряної оборони як С-400 для завдання удару по Україні завдяки ефекту несподіванки.
Водночас у ніч проти 17 вересня ворог атакував Україну ракетами різного типу, у тому числі балістичними ракетами "Іскандер- М/С-400/KN-23" із Брянської та Воронезької областей РФ.