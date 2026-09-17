'Калашников' передав армії РФ велику партію 'нових' снайперських гвинтівок (фото)

СВДС являє собою модернізовану версію дуже старої радянської гвинтівки СВД.

"Калашников" повідомив про відвантаження великої партії 7,62-мм снайперських гвинтівок СВДС зі складаними прикладами у межах державних контрактів на 2026 рік. Російський концерн написав про це у своєму Telegram-каналі.

Конкретну кількість "Калашников" не озвучив, водночас зазначивши, що за підсумками минулого року збільшив виробництво 7,62-мм снайперських гвинтівок Драгунова зі складаними прикладами у 13 разів порівняно з 2024 роком.

"Калашников" робить акцент на тому, що СВДС "залишається актуальною" на фронтах російсько-української війни і навіть "користується підвищеним попитом" – зокрема через компактність, легкість та надійність.

Відео дня

СВДС – довідка

СВДС є модифікованою версією снайперської гвинтівки Драгунова (СВД), розробленою для використання повітряно-десантними військами, морською піхотою та підрозділами спеціального призначення. Базову СВД прийняли на озброєння радянської армії у далекому 1963 році.

На відміну від базової СВД, у СВДС дерев’яні елементи замінили полімерними. Гвинтівка отримала складаний приклад рамкової конструкції, а також поворотну щоку, яка має підвищувати зручність використання оптичних приладів під час стрільби.

СВДС оснащена відкритими механічними прицільними пристосуваннями. Гвинтівка використовує 7,62-мм гвинтівкові патрони різних типів, але найкращу купчастість забезпечують снайперські боєприпаси. За словами росіян, СВДС може уражати особовий склад та неброньовані цілі на відстані до 1300 метрів.

РФ неодноразово намагалася замінити СВД (та її модифікації), оскільки для сучасної війни вона застаріла як у моральному, так і в технічному плані. Мова, зокрема, про низьку купчастість стрільби.

Судячи з усього, остаточно зробити це так і не вдалося. Як заміну для СВД росіяни розглядали зокрема СВЧ (Снайперська гвинтівка Чукавіна). За наявними даними "Калашников" постачає її лише обмеженими партіями, зокрема для десантних чи спеціальних підрозділів.

Стрілецька зброя росіян – інші новини

Нещодавно концерн "Калашников" повідомив про передачу державному замовнику великої партії 5,45-мм автоматів АК-12 зразка 2023 року. Ймовірно, зброя призначена для російських збройних сил. У самому концерні АК-12 називають "найбільш затребуваним зразком стрілецької зброї" у російській армії.

А ще раніше концерн представив макет 5,45-мм автомата АК-12+, який суттєво відрізняється від базової версії. За заявами виробника, внесені конструктивні зміни мають покращити купчастість стрільби.

Нову модифікацію оснастили сучасними оптико-електронними прицілами, які, як стверджується, мають підвищити точність ведення вогню як удень, так і вночі.

Вас також можуть зацікавити новини: