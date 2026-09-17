Російські НПЗ рекордно наживаються на паливній кризі, - ЗМІ

При цьому Росія збільшує виплати компенсацій із бюджету за стримування цін на пальне.

У першому півріччі російські нафтопереробні заводи заробили 938 мільярдів рублів (приблизно 11,4 млрд дол.), що на 16,2% більше, ніж роком раніше. У третьому кварталі прибутки зростуть ще сильніше, пише The Moscow Times.

Зазначається, що українські дрони вивели з ладу 20% потужностей нафтопереробки в Росії, однак це не заважає російським НПЗ наростити прибутки. Надприбутки забезпечує поєднання високих оптових цін на біржі і суттєве збільшення виплат компенсацій із бюджету за стримування цін на пальне.

За даними видання, гуртові ціни на нафтопродукти почали зростати в березні, після початку війни на Близькому Сході. Індекс цін на світлі нафтопродукти з кінця лютого додав 37%, з них 10% лише з кінця червня. Бензин АІ-92 на біржі подорожчав на 18% з кінця лютого, АІ-95 на 16%, а дизельне паливо на третину.

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У липні біржові ціни сягнули рекордних значень: 82,6 тис. рублів за тонну 95-го бензину та 77,6 тис. рублів за тонну дизпалива. А у вересні новий рекорд встановила ціна тонни бензину АІ-92 - 73,1 тис. рублів.

Компенсації з бюджету РФ

Одночасно зросли виплати нафтовим компаніям з бюджету за підтримку низьких цін на пальне. У другому кварталі виплати з бюджету становили майже 350 млрд рублів (4,16 млрд дол.) щомісяця, а за липень-серпень 500 млрд рублів (5,94 млрд дол.).

За оцінками аналітиків, у третьому кварталі чиста маржа переробників може зрости на 45%, до 35 тис. рублів з тонни бензину та 48 тис. рублів з тонни дизелю.

З початку року роздрібні ціни на бензин зросли на 21,2%, а на дизель - на 18,4%. Найбільші нафтові компанії, які володіють НПЗ і мережами автозаправок, завдяки виплатам з бюджету утримують ціни на своїх заправках близько до рівня інфляції, тоді як незалежні мережі купують паливо за вищими оптовими цінами і продають його дорожче.

Втрати Росії через удари України

Український Генштаб на початку липня оцінив загальну шкоду, завдану російській нафтовій галузі українськими дронами з серпня 2025 року, у 13,5 млрд доларів.

За оцінками страхового брокера Mains, торік прямі збитки нафтогазової галузі від ударів БпЛА перевищили 100 млрд рублів, а разом з втраченою вигодою та непрямими втратами - понад 1 трлн рублів.

Удари по НПЗ Росії - останні новини

Журнал Forbes писав, що Москва і Київ вивели енергетичне протистояння на новий рівень, наслідки якого можуть відчути не лише цивільні мешканці обох країн, а й пасажири міжнародних авіарейсів.

Цього місяця удари українських дронів змусили НПЗ "Роснефти" в Сизрані та Саратові зупинити роботу після серйозних пошкоджень обладнання. Це може поглибити дефіцит пального в РФ, яка вже обмежила експорт бензину, дизелю та авіаційного палива.

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