РФ атакувала іноземне судно у Чорному морі: загинув капітан, є поранені серед моряків

Судно під прапором Танзанії прямувало до одного з українських портів.

У Чорному морі російські військові завдали дронового удару по цивільному іноземному судну, внаслідок чого загинув капітан, ще кілька моряків поранені.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України, у четвер, 17 вересня, під час прямування до одного з українських портів судно під прапором Танзанії було атаковане російським БПЛА.

"Унаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу отримали поранення", - заявили у міністерстві.

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У відомстві додали, що інформація про стан судна уточнюється.

"Росія системно атакує українські порти, портову інфраструктуру та цивільні торговельні судна, створюючи загрозу для людей і міжнародного судноплавства у Чорному морі. Очікуємо належної реакції міжнародної спільноти та подальших скоординованих дій для посилення захисту цивільного судноплавства і безпеки міжнародних логістичних маршрутів", - наголосили у міністерстві.

За даними Одеської ОВА, внаслідок атаки пошкоджено надбудову та палубу судна.

Ворожі атаки на судноплавство у Чорному морі

Як писав УНІАН, росіяни значно посилили терор українських портів та цивільних суден, що прямують морським коридором до портів на Одещині. Нещодавно військові РФ атакували цивільне судно в Одеській області. Внаслідок удару було пошкоджено буксир Tedy під іноземним прапором – загинули двоє громадян Азербайджану – члени екіпажу. Ще двоє громадян Азербайджану постраждали та були госпіталізовані. Шістьом морякам, також громадянам Азербайджану, надали необхідну допомогу на місці.

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