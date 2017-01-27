Ярославський від імені ХТЗ і DCH підписав Меморандум про співпрацю з Харківським університетом

Як повідомили в прес-службі DCH, тим самим "було документально закріплено і систематизовано за напрямом наша співпраця з цим шановним ВНЗ".

Свої підписи під документом бізнесмен і ректор вузу Віль Бакіров поставилив рамках засідання наглядової ради ХНУ, членом якого Ярославський є вже багато років.

"Я вважаю, що, перш за все, університет повинен стати для ХТЗ кузнею кадрів. Студенти проходитимуть практику, ми будемо проводити свої лекції, заходи. Я мрію про те, що коли-небудь студенти винайдуть для ХТЗ такий трактор, який буде на Місяці орати чи на Марсі", - сказав Олександр Ярославський.

Під егідою ХТЗ і DCH, що належить Ярославському, також буде проходити співпраця в області спільних наукових розробок (у тому числі і що стосуються розроблюваної структурами бізнесмена Національної програми "Український трактор"), підготовка кадрів, організація виробничої практики студентами.

"Ми розуміємо, що сучасне виробництво потребує науки, сучасних технологій, співпраці та взаємодії з наукою. Тому ми цим актом підписання підтверджуємо свою готовність співпрацювати, взаємодіяти, допомагати один одному, поки Харківський тракторний завод не випустить кілька мільйонів потужних і надійних машин", - сказав у свою чергу ректор ХНУ.

Ярославський підкреслив, що досвід подібної співпраці між науковими центрами і виробництвом відомий вже кілька століть, і в процесі втілення в життя Меморандуму ХТЗ/DCH і ХНУ будуть використані кращі світові практики.

Крім того, на засіданні наглядової ради Олександр Ярославський заявив про свою готовність від імені ХТЗ профінансувати встановлення пам'ятника славетному уродженцю Харкова – письменнику, історику, філологу Петру Гулаку-Артемовському, який у XIX ст. був також професором Харківського університету. Раніше бізнесмен виділив ВНЗ більше півмільйона гривень на установку перед головним корпусом ХНУ пам'ятника Нобелівським лауреатам, які мають відношення до вузу, - Іллі Мечникову, Лев Ландау, Семена Коваля.

Як зазначив ректор вузу Віль Бакіров, "без Ярославського ці монументи б не стояли, а зараз стоять і працюють на авторитет та імідж науки – і в тому числі на авторитет та імідж Харківського університету". І зазначив, що він ще студентом працював на будівництві одного з корпусів ХТЗ, потім проводячи соціологічні дослідження. "Ви, Олександре Владиленовичу, і ваша компанія робите велику справу, возрождаете, відновлюєте гордість харківської промисловості. За це вам величезне спасибі!", - сказав учений.

Як відомо, ХНУ заснований в 1805 році і є найстарішим у Східній Україні. За версією престижного міжнародного рейтингу QuacquarelliSymonds(QS) Харківський національний університет ім. Каразіна зайняв лідируючу позицію серед українських ВНЗ у рейтингу 916 кращих світових університетів 2016-2017 років.