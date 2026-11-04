Київ скували затори, а ціни на таксі злетіли: де ситуація найгірша

Зазначається, що водії стоять у довгих чергах у напрямку з лівого берега на правий.

Вранці 4 листопада Київ застряг у заторах. Одна з найгірших ситуацій - на під’їздах до Південного мосту, повідомляють "НовиниLive".

"На під’їзді до Південного мосту в Києві утворилися затори. Кияни зранку намагаються дістатися на роботу, навчання та у справах із лівого на правий берег", - ідеться в повідомленні.

Водії стоять у довгих чергах у напрямку з лівого берега на правий. При цьому автобуси повільно просуваються вперед, тому деякі водії намагаються об’їхати затор і прилаштуватися за громадським транспортом

Відео дня

За даними додатку для водіїв Waze, значні затори утворилися на:

проспекті Степана Бандери;

вулиці Кирилівській;

вулиці Олени Теліги;

вулиці Вадима Гетьмана;

Берестейському проспекті;

проспекті Академіка Глушкова;

вулиці Васильківській;

проспекті Валерія Лобановського;

проспекті Академіка Палладіна;

вулиці Петра Радзіня;

бульварі Миколи Міхновського на під’їздах до моста Патона;

Наддніпрянському шосе;

Харківському шосе;

Дарницькому мості;

вулиці Набережно-Хрещатицькій;

Набережно-Рибальській дорозі.

На тлі складної ситуації на дорогах столиці різко злетіли ціни на таксі. Поїздка з одного берега на інший може сягати понад 1000 гривень.

Транспорт в Києві - останні новини

30 жовтня на Південному мосту через Дніпро в Києві відновили рух автотранспорту з правого берега на лівий після російського удару.

З вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупинили рух трамваїв і тролейбусів через критичну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів.

Вас також можуть зацікавити новини: