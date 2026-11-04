Київ скували затори, а ціни на таксі злетіли: де ситуація найгірша

Вранці 4 листопада Київ застряг у заторах. Одна з найгірших ситуацій - на під’їздах до Південного мосту, повідомляють "НовиниLive".
"На під’їзді до Південного мосту в Києві утворилися затори. Кияни зранку намагаються дістатися на роботу, навчання та у справах із лівого на правий берег", - ідеться в повідомленні.
Водії стоять у довгих чергах у напрямку з лівого берега на правий. При цьому автобуси повільно просуваються вперед, тому деякі водії намагаються об’їхати затор і прилаштуватися за громадським транспортом
За даними додатку для водіїв Waze, значні затори утворилися на:
- проспекті Степана Бандери;
- вулиці Кирилівській;
- вулиці Олени Теліги;
- вулиці Вадима Гетьмана;
- Берестейському проспекті;
- проспекті Академіка Глушкова;
- вулиці Васильківській;
- проспекті Валерія Лобановського;
- проспекті Академіка Палладіна;
- вулиці Петра Радзіня;
- бульварі Миколи Міхновського на під’їздах до моста Патона;
- Наддніпрянському шосе;
- Харківському шосе;
- Дарницькому мості;
- вулиці Набережно-Хрещатицькій;
- Набережно-Рибальській дорозі.
На тлі складної ситуації на дорогах столиці різко злетіли ціни на таксі. Поїздка з одного берега на інший може сягати понад 1000 гривень.
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