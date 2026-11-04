Київ скували затори, а ціни на таксі злетіли: де ситуація найгірша

Вранці 4 листопада Київ застряг у заторах. Одна з найгірших ситуацій - на під’їздах до Південного мосту, повідомляють "НовиниLive".

"На під’їзді до Південного мосту в Києві утворилися затори. Кияни зранку намагаються дістатися на роботу, навчання та у справах із лівого на правий берег", - ідеться в повідомленні.

Водії стоять у довгих чергах у напрямку з лівого берега на правий. При цьому автобуси повільно просуваються вперед, тому деякі водії намагаються об’їхати затор і прилаштуватися за громадським транспортом

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За даними додатку для водіїв Waze, значні затори утворилися на:

  • проспекті Степана Бандери;
  • вулиці Кирилівській;
  • вулиці Олени Теліги;
  • вулиці Вадима Гетьмана;
  • Берестейському проспекті;
  • проспекті Академіка Глушкова;
  • вулиці Васильківській;
  • проспекті Валерія Лобановського;
  • проспекті Академіка Палладіна;
  • вулиці Петра Радзіня;
  • бульварі Миколи Міхновського на під’їздах до моста Патона;
  • Наддніпрянському шосе;
  • Харківському шосе;
  • Дарницькому мості;
  • вулиці Набережно-Хрещатицькій;
  • Набережно-Рибальській дорозі.

На тлі складної ситуації на дорогах столиці різко злетіли ціни на таксі. Поїздка з одного берега на інший може сягати понад 1000 гривень.

Київ скували затори, а ціни на таксі злетіли: де ситуація найгірша
Київ скували затори, а ціни на таксі злетіли: де ситуація найгірша

Транспорт в Києві - останні новини

30 жовтня на Південному мосту через Дніпро в Києві відновили рух автотранспорту з правого берега на лівий після російського удару.

З вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупинили рух трамваїв і тролейбусів через критичну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів. 

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