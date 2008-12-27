Азарову соромно за те, що сталось у парламенті

Народний депутат України від Партії регіонів, міністр фінансів опозиційного уряду Микола АЗАРОВ заявляє, що йому соромно за ухвалений 26 грудня бюджет на 2009 рік, і шкодує, що він не зміг нічого зробити для виправлення ситуації.

Про це він заявив у випуску програми «Свобода» на телеканалі «Інтер».

“Сьогодні мені було дуже соромно за те, що я нічого не зміг зробити, щоб допомогти країні вийти з кризи..., щоб бюджет дав можливість нашій економіці працювати. Те, що сьогодні сталося, це трагедія – не трагедія, мені просто соромно”.

Водночас, на його думку, “із цієї ситуації (прийняття бюджету – УНІАН) був би простий вихід, якби була взята пауза, і уряд з парламентом розібралися, що ми приймаємо..., оскільки в бюджеті має бути закладено антикризові програми”.