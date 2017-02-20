В Інституті Горшеніна відбудеться дискусія, присвячена порядку надання громадянства в Україні

Чому громадянство надають тим, хто голосував за анексію Криму і не надають тим, хто захищає Україну?

20 лютого (понеділок) 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція "Чому громадянство надають тим, хто голосував за анексію Криму, а не тим, хто захищає Україну від російської агресії?"

Організатор прес-конференції - Інститут Горшеніна.

Питання для обговорення:

1. Учасники бойових дій "другого сорту". Чому держава так нехтує добровольцями, які її врятували?

2. Чому громадянство надають тим, хто голосував за анексію Криму, і не надають тим, хто захищає Україну?

3. Енергетична блокада. Наслідки.

Учасники прес-конференції:

- Валентин Наливайченко, лідер руху "Справедливість", екс-голова СБУ;

- Геннадий Друзенко - співзасновник і керівник ПДМШ ім. М. Пирогова.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62, press.spravedlyvist@gmail.com

Згадки в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковими.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).