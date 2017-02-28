Презентація проекту RYBALSKY

28 лютого о 14:00 у приміщенні Fedoriv HUB за адресою вул. Велика Васильківська, 5, відбудеться презентація проекту реновації промислової зони острова Рибальський на житловий район нового зразка.

Організатор заходу - Riverside Development, серед партнерів проекту: Київміськбуд, Perfect Group, KDD engineering.

В якості спікерів конференції слово візьмуть: генеральний директор Riverside Development Андрій Вавриш, представники бюро розробників концепції планування території Рибальського острова Антон Олійник (buro o), Володимир Зотов (бюро ініціативної архітектури "GA") та інші учасники проекту.

Протягом заходу учасники конференції поділяться детальною інформацією про концепцію ЖК Rybalsky та її вплив на розвиток Києва, поточний стан робіт на будівельному майданчику проекту, етапи та терміни реалізації житлового комплексу, світові аналоги проекту та ін.

Адреса: вул. Велика Васильківська 5, офіс 27, 5 поверх.

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