Bentley через місяць зупинить виробництво автомобілів

Британський виробник люксових автомобілів Bentley навесні цього року має намір зупинити роботу своїх конвейєрів на сім тижнів.

Як повідомив офіційний представник компанії Bentley Motors, на початку березня 2009р. збирання автомобілів Bentley на заводі в центральній Англії буде призупинено у зв`язку з глобальним падінням авторинку.

Минулого року Bentley, що належить німецькому автоконцерну Volkswagen, випустила на своєму заводі в Англії 7,6 тис. автомобілів - на 24% менше, ніж 2007р., повідомляє Associated Press.

У 2009р. ця негативна тенденція обіцяє продовжитися на тлі загального спаду британської автоіндустрії. Так, згідно з даними британського Товариства автовиробників і автодилерів (SMMT), виробництво автомобілів у Великій Британії в грудні 2008р. впало майже наполовину порівняно з груднем 2007р.

Раніше цього місяця японські Nissan Motor і Honda Motor оголосили про призупинення конвейєрів і масові скорочення співробітників на своїх підприємствах у Великій Британії.

Крім того, кілька днів тому ще одна фірма, яка входить в концерн Volkswagen Group, - чеська Skoda Auto ухвалила рішення про скорочення робочого тижня до 4 днів на тлі зниження попиту на продукцію. Цей режим роботи триватиме як мінімум до червня 2009р.

Нагадаємо, Volkswagen Group займає четверте місце у світовому автопромисловому секторі після Toyota, General Motors і Ford. Разом зі Skoda Auto і Bentley концерну належить ще ряд підрозділів і відповідні бренди - Audi, Seat, Lamborghini і ін.

РБК