23 березня у Музеї новин відбудеться спеціальний курс першої допомоги для журналістів.

З 12:00 до 15:00 в «Мистецькому Арсеналі» представники Товариства Червоного Хреста України розповідатимуть про основні правила надання першої медичної допомоги та навчать медійників рятувати життя.

Журналістика входить у ТОП-10 найнебезпечніших професій у світі. Саме працівники медіа часто опиняються в ситуаціях, коли вкрай важливо знати, як зупинити кровотечу, зробити штучне дихання, непрямий масаж серця тощо. Такі знання наразі є дуже затребуваними і корисними для будь-якого журналіста. Для підтвердження цієї тези на подію завітає кореспондент ТСН Наталя Нагорна, яка під час Євромайдану і АТО завдяки знанню правил першої допомоги врятувала не одне життя.

Для участі у безкоштовному тренінгу просимо вас акредитуватися за телефоном: 063 823 90 75

Або ж ви можете заповнити форму онлайн.