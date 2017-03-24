24 березня у Києві відбудеться всеукраїнський Земельний форум "Не дамо продати землю!"

24 березня о 10.00 у Києві, в «Українському домі» відбудеться всеукраїнський Земельний форум «Не дамо продати землю!». У заході беруть участь фермери, представники аграрних асоціацій, органів місцевого самоврядування, профільні експерти.

Під час форуму відбудеться обговорення дорожньої карти земельної реформи. На вході до «Українського дому» о 9.00 розпочнеться флешмоб «Земля, що дає надію», під час акції кияни та учасники форуму прикріплятимуть до макетів дерев листки зі своїми мріями та запускатимуть у небо зелені кульки.

Також під час заходу відбудеться нагородження переможців конкурсу дитячого малюнку «Україна - моя земля». Виставка малюнків проходитиме в холі. Початок реєстрації учасників о 8.30.

Місце проведення: Київ, Центральний зал «Українського дому» (вул. Хрещатик, 2)

Телефон для акредитації: 095 808 30 34