Круглий стіл на тему: "Перспективи розвитку сучасної української науки" (наживо)

10:35, 31 березня 2017
Разное
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В УНІАН проходить круглий стіл  щодо перспектив розвитку сучасної української науки.  Організатор - Телевізійна служба новин каналу «1+1».

За останні місяці дискусія, спричинена появою сюжету у ТСН Тиждень про наймолодшого доктора наук в Україні Ольгу Броварець, вийшла за межі наукових кіл та перейшла в обговорення проблем Національної академії наук України та її установ.

З метою детального  розгляду  проблем НАНУ, які неодноразово підіймалися у сюжетах ТСН,  буде проведена публічна дискусія із залученням провідних експертів наукової  галузі. 

Під час обговорення будуть підняті  наступні теми:

  • Наука і молодь;
  • Українська наука та система НАНУ;
  • Наука та ЗМІ;
  • Наука та менеджмент.

Для участі в круглому столі  та конструктивного обговорення ситуації запрошені: Максим Стріха, заступник міністра освіти і науки України,  шеф-редактор ТСН-Тиждень  Роберт Опаленик, Сергій Квіт, екс-міністр освіти та науки,  а також представники Міністерства освіти та науки України.

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