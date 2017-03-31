Круглий стіл на тему: "Перспективи розвитку сучасної української науки" (наживо)

За останні місяці дискусія, спричинена появою сюжету у ТСН Тиждень про наймолодшого доктора наук в Україні Ольгу Броварець, вийшла за межі наукових кіл та перейшла в обговорення проблем Національної академії наук України та її установ.

З метою детального розгляду проблем НАНУ, які неодноразово підіймалися у сюжетах ТСН, буде проведена публічна дискусія із залученням провідних експертів наукової галузі.

Під час обговорення будуть підняті наступні теми:

Наука і молодь;

Українська наука та система НАНУ;

Наука та ЗМІ;

Наука та менеджмент.

Для участі в круглому столі та конструктивного обговорення ситуації запрошені: Максим Стріха, заступник міністра освіти і науки України, шеф-редактор ТСН-Тиждень Роберт Опаленик, Сергій Квіт, екс-міністр освіти та науки, а також представники Міністерства освіти та науки України.