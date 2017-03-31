Круглий стіл на тему: "Перспективи розвитку сучасної української науки" (наживо)
В УНІАН проходить круглий стіл щодо перспектив розвитку сучасної української науки. Організатор - Телевізійна служба новин каналу «1+1».
За останні місяці дискусія, спричинена появою сюжету у ТСН Тиждень про наймолодшого доктора наук в Україні Ольгу Броварець, вийшла за межі наукових кіл та перейшла в обговорення проблем Національної академії наук України та її установ.
З метою детального розгляду проблем НАНУ, які неодноразово підіймалися у сюжетах ТСН, буде проведена публічна дискусія із залученням провідних експертів наукової галузі.
Під час обговорення будуть підняті наступні теми:
- Наука і молодь;
- Українська наука та система НАНУ;
- Наука та ЗМІ;
- Наука та менеджмент.
Для участі в круглому столі та конструктивного обговорення ситуації запрошені: Максим Стріха, заступник міністра освіти і науки України, шеф-редактор ТСН-Тиждень Роберт Опаленик, Сергій Квіт, екс-міністр освіти та науки, а також представники Міністерства освіти та науки України.