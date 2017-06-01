"Зелені" кредити Укргазбанку – запорука власної енергонезалежності

Укргазбанк пропонує кожному українцю унікальні рішення, які дозволять не лише економити, а й заробляти на новітніх світових енергоефективних технологіях.

З чого розпочати своє екологічне, енергоефективне життя зможуть підказати спеціалісти будь-якого відділення Укргазбанку по всій Україні. Адже в арсеналі провідного ЕКО-банку країни вже є широкий вибір еко-продуктів не лише для великих корпоративних клієнтів та бізнесу, а й для представників ОСББ та приватних домогосподарств.

З моменту запуску програми Укргазбанк вже прокредитував понад 400 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на загальну суму близько 70 млн грн. Найчастіше кредитні кошти надаються на заміну освітлення, вузлів обліку води і теплової енергії, вікон, дверей, а також проведення комплексної термомодернізації багатоповерхових будинків. Після оформлення кредиту таке ОСББ отримує до 70% компенсації від Держенергоефективності (плюс, можлива додаткова компенсація, якщо діє регіональна програма), і мешканці будинку забувають про проблеми з платіжками за комунальні послуги. На сьогодні будь-яке ОСББ чи ЖБК може оформити такий енергоефективний кредит у сумі до 10 млн гривень, строком до 10 років без першого внеску та застави.

Серед унікальних та найбільш популярних продуктів банку на сьогодні є кредитування на придбання та встановлення «домашніх» сонячних станцій, які допоможуть не лише суттєво економити на комунальних послугах, а й щомісячно отримувати додатковий дохід для сім’ї. Зокрема, сонячні електростанції та необхідне обладнання за кредитною ставкою від 0,001% можна придбати у компаній-партнерів. Сонячні електростанції дають змогу домогосподарствам генерувати електроенергію від сонця і використовувати її для власних потреб, а надлишок продавати в загальноукраїнську електромережу за «зеленим» тарифом. На сьогодні «зелений» тариф для сонячних електростанцій складає 5,2 грн за 1 кВт*год, таким чином, встановивши на даху власного будинку СЕС можна забезпечити собі додатковий щомісячний дохід до 10 тис. гривень. Пільгові кредити надаються також на придбання теплових насосів, які генерують тепло з повітря або землі, і використовуються для опалення та підігріву води для потреб домогосподарства.

Окрім економії по утриманню свого домогосподарства, для суттєвого скорочення витрат на пальне УКРГАЗБАНК пропонує кредит на придбання електромобілів лише під 0,001% річних. Тож, якщо власний внесок на електромобіль складатиме половину його вартості, то щомісячні платежі для погашення кредиту дорівнюватимуть витратам на пальне для звичайного автомобіля. Зокрема, найпопулярніший в Україні електрокар Nissan LEAF коштує від 400 тисяч гривень. Сплативши перший внесок у розмірі 240 тисяч гривень, покупець сплачуватиме лише 111 грн щодня протягом чотирьох років. У середньому, таку суму пересічний киянин витрачає на щоденну заправку авто з двигуном внутрішнього згоряння. Під час першого року використання електрокара автодилер надає безкоштовний доступ до своєї мережі зарядних станцій. До послуг власників електричного транспорту УКРГАЗБАНК пропонує власну мережу зарядних станцій, що розміщені на базі відділень у Києві, Житомирі, Херсоні, Рівному, Черкасах та Миколаєві.

А для тих, хто дійсно піклується про довкілля і не байдужий до майбутнього, в якому житимуть діти, Укргазбанк пропонує ще один унікальний продукт, який не має аналогів не лише на вітчизняному банківському ринку, а й на ринку Східної Європи - першу платіжну екокартку. Для виготовлення нових карток були використані початки кукурудзи та цукрової тростини. У користуванні картка не відрізняється від традиційних, а після закінчення терміну дії розкладається упродовж двох років, не завдаючи шкоди довкіллю.

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