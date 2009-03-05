Пугачова про Тимошенко: ви думаєте, що Юля весь час думає про політику?

Російська співачка Алла ПУГАЧОВА обіцяє запросити прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО на свої ювілейні концерти, які пройдуть в Києві і Москві з нагоди 60-річчя співачки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Я із задоволенням з нею спілкуюся, вона велика розумниця. Я, звичайно ж, її запрошу і на концерт у Києві, і на концерт у Москві, і на бенкетик у Москві з приводу (мого) дня народження. Тому що політика політикою, а взаємини людські – це інше», - сказала співачка.

За словами А.Пугачової, з Ю.ТИМОШЕНКО її зв`язують дружні стосунки.

«Ви що ж думаєте, що Юля весь час думає про політику? Вона ж, у першу чергу, людина. Вона може десь і жінкою ранимою побути. І ось такою, ранимою, вона була зі мною. І я щаслива, що я бачила її в такі хвилини», - сказала А.ПУГАЧОВА.

При цьому вона не стала оцінювати ділові якості українського прем`єра. «Я не знаю, яка Ю.ТИМОШЕНКО політик – це вам судити. Я не політик, я співачка», - сказала А.ПУГАЧОВА.

Вона додала, що спостерігає за політичною діяльністю Ю.ТИМОШЕНКО. «І мені тим більше цікаво дивитися за її політичною діяльністю, такий контраст - від м`якої красивої жінки до залізної леді. Я думаю, що у неї велике майбутнє», - сказала співачка, додавши: «З нею треба дружити»

Концерт А.Пугачової в Києві відбудеться 22 квітня.