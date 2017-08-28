Фонд Міжнародної Солідарності запрошує на семінари

Як пiдготувати проекти для подання до Державного фонду регіонального розвитку Мінрегіонбуду (ДФРР) та до інших державних фондів?

Як забезпечити активну участь мешканців громади у прийнятті рішень? Які інструменти можуть використати нові громади для свого розвитку? Ці та багато інших питань розглядаються під час інформаційних зустрічей на тему «Участь суспільства в прийнятті рішень у громадах».

В рамках безкоштовних семінарів експерти Мінрегіон проводять тренінги по проектному менеджменту, а експерти PAUCI Foundationпідказують, як залучати громадян до прийняття рішень. Учасники можуть задати питання у темі реформи децентралізації представнику Міністерства та отримають доступ до більше 700 МБ корисних матеріалів.

Реєстраційна анкета для участі в семінарах, які з 19 серпня 2017 р. проходять в кількох регіонах України – найближчий захід вже 28.08 ц.р. на Львівщині:

Запрошуються представники місцевих органів влади усіх рівнів, громадські активісти, ЗМІ та всі небайдужі громадяни. Можливе повернення грошей за проїзд. Кількість місць обмежена!

Семінари проводяться у співпраці з Асоціація сільських, селищних рад та об'єднаних громад України в рамках Польсько-Канадської програми підтримки демократії, реалізованої Solidarity Fund PL і фінансованої Міністерством закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади та Міністерством закордонних справ Республіки Польща.