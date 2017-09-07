Співпраця України з ЄС у рамках Угоди про асоціацію - можливості розвитку транспортного сектору

Угода про асоціацію між Україною та ЄС вступає в силу з 1 вересня 2017 р.

7 вересня Міністерство інфраструктури України за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні проведе міжнародний семінар «Угода про асоціацію між Україною та ЄС – Транспортний сектор» для обговорення можливостей України після завершення останнього етапу процесу ратифікації Угоди, що сприятиме залученню України та ЄС до близьких довгострокових стосунків в усіх основних сферах політики.

Цей семінар об’єднає політиків і міжнародних експертів для обговорення розвитку транспортного сектору України у рамках Угоди про асоціацію як нових можливостей для вдосконалення та поступового його узгодження зі стандартами та принципами ЄС. Учасники семінару матимуть змогу ознайомитися з транспортною політикою ЄС, процесом транспозиції законодавства ЄС, що її відображає, а також перевагами впровадження стандартів ЄС для України.

Журналісти запрошені до участі:

Що? Воркшоп «Угода про співпрацю між Україною та ЄС – Транспортний сектор»

Коли? 7 вересня 2017 р., 10:30

Де? Impact HUB, вул. Грецька, 1, Одеса, Україна

Опис: Під час заходу буде проведене обговорення нових аспектів (проблеми та можливості) розвитку транспортного сектору України в рамках Угоди про асоціацію.

Робоча мова події – українська та англійська (буде надано послідовний переклад).

Спікери:

Віктор Довгань, Міністерство інфраструктури України;

Міністерство інфраструктури України; Йоганнес Баур, керівник Оперативного відділу Представництва ЄС в Україні;

керівник Оперативного відділу Представництва ЄС в Україні; Теодора Андрєєва, менеджер проектів у сфері транспорту Представництва ЄС в Україні;

менеджер проектів у сфері транспорту Представництва ЄС в Україні; Даніель Жак, Група підтримки для України Представництва ЄС в Україні;

Група підтримки для України Представництва ЄС в Україні; Міжнародні експерти проекту технічної допомоги ЄС «Підтримка реалізації Угоди про асоціацію та Національної стратегії в транспортному секторі України».

Для отримання акредитації перейдіть за посиланням: https://goo.gl/forms/4YBiaR9xfGiInuFG2

Для отримання інформації щодо порядку денного заходу та інших питань зверніться до Сніжани Пушкар ел. адреса: snizhana.pushkar@egis-ukraina.com або за тел.: +380637200755.

Подати заявку на отримання акредитації можна до 6 вересня 2017 р.

Реєстрація учасників: https://goo.gl/forms/xwJ5J3Ne25uq0j683

Семінар буде присвячений таким питанням: позитивний вплив Угоди про асоціацію на транспортний сектор України; гармонізація законодавства; пріоритети для розвитку автомобільного та морського транспорту; вивчення досвіду Польщі та Чехії.

Більш детальна інформація на сайті.